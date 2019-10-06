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МВД Ирака сообщило о гибели 104 человек в ходе протестов
Мирные демонстрации за неделю переросли в стихийные бунты со снайперами на крышах, поджогами правительственных зданий и убитыми полицейскими. Пострадали 6 тыс. человек
Фото: Hadi Mizban / AP

За неделю антиправительственных выступлений в Ираке жертвами беспорядков стали 104 человека, более 6 тыс. получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные, которые привел пресс-секретарь МВД Ирака генерал-майор Саад Маан.

По словам последнего, бунтовщики подожгли 51 здание и восемь отделений политических партий. Как отметил Маан, среди сотрудников правоохранительных органов также есть потери — погибли восемь силовиков.

Представитель МВД опроверг заявления о том, что в ходе беспорядков власти открывали огонь на поражение. Также он заявил, что полиция и спецслужбы не имеют никакого отношения к нападениям на багдадские редакции местных и международных СМИ.

Беспорядки в Багдаде и других городах Ирака начались с демонстраций с экономическими требованиями, сообщает Guardian. Люди жаловались на неспособность властей решить проблему безработицы и коррупцию на местах. Однако за неделю акции протеста переросли в погромы, а экономические лозунги сменили требования отставки правительства. Власти стали применять против демонстрантов слезоточивый газ, однако это только разозлило собравшихся. Как отмечает Guardian, некоторые из них заявили, что не боятся пуль полицейских, потому что готовы погибнуть как мученики.

Власти сначала заявляли, что речь идет о провокациях, а десятки погибших от пуль объясняли неизвестными снайперами на крышах. Однако обнаружить стрелявших они не смогли. Людей на улицах поддержали и некоторые депутаты парламента. Так, на их сторону встали представители блока бывшего шиитского полевого командира Муктады Ас-Садра, потребовавшего отставки действующего правительства.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди, реагируя на случившееся, в субботу предложил план реформ, который состоит из 17 пунктов. Среди них предоставление субсидий на приобретение жилья для обездоленных, пособия для безработных, скидки на аренду жилья для нетрудоустроенной молодежи.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Ирак, протест, гибель
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