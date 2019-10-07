Люк Бессон назвал обвинения в изнасиловании ложью

Французский кинорежиссер Люк Бессон заявил, что никогда ни к чему не принуждал женщин, и назвал обвинения в изнасиловании, выдвинутые в его адрес, ложью «от начала до конца», передает телеканал BFMTV.

«Я никогда в своей жизни не насиловал женщин, я никогда не поднимал руку на женщин, я никогда не угрожал женщинам», — сказал Бессон в интервью. При этом он признал, что в течение двух лет состоял в отношениях с обвинившей его в изнасиловании актрисой Сэнд Вай Рой.

Обвинение против режиссера 27-летняя актриса впервые выдвинула в июле 2018 года. Ван Рой заявляла, что изнасилование произошла в парижской гостинице и сопровождалось побоями. Бессон отвергал обвинения. В феврале прокуратура закрыла дело из-за недостатка доказательств.

4 октября судебный следователь Парижа возобновил уголовное дело против режиссера, после того как актриса подала новую жалобу.