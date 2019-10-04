СМИ сообщили о возобновлении дела об изнасиловании против Люка Бессона

Судебный следователь Парижа возобновил уголовное дело об изнасиловании против кинорежиссера Люка Бессона. Об этом сообщает France24 со ссылкой на адвоката обвинившей его актрисы Сэнд Ван Рой.

В феврале прокуратура закрыла дело в отношении Бессона по ее первому иску. Как пишет France Info, тогда прокуратура посчитала, что Ван Рой не смогла «охарактеризовать преступление, на которое подана жалоба, во всех его составных элементах». Однако она подала новую жалобу, в результате которой в среду, 3 октября, было открыто расследование по факту изнасилования, сообщила ее адвокат Фрэнсис Шпинер.

В мае 2018 года 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой обвинила 59-летнего режиссера Люка Бессона в том, что он изнасиловал ее в номере гостиницы «Бристоль». В июле Ван Рой подала против Бессона жалобу на «жестокое изнасилование» с побоями. Сам Бессон отрицал обвинения.

Медицинское заключение Ван Рой, обнародованное Mediapart, свидетельствовало о «недавнем ушибе» у девушки под левым глазом, травмах спины и болях, вызванных насильственными сексуальными действиями. Актриса заявила, что ее изнасиловали четыре раза, однако она не говорила об этом, потому что боялась за свою карьеру.