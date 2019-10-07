В «Газпроме» заявили об увольнении отца экс-сенатора Арашукова за прогулы

Рауля Арашукова, отца находящегося под следствием экс-сенатора Рауфа Арашукова, уволили с поста советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» за прогул и утрату доверия. Об этом в интервью «Новому проспекту» заявил гендиректор компании Вадим Густов.

«Это однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей — прогул и непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя», — сказал он.

По его словам, «Газпром межрегионгаз» в настоящее время оказывает «всяческое содействие» правоохранительным органам для того, чтобы разобраться в уголовном деле, открытом в отношении него и его сына.

Рауля Арашукова уволили еще в конце мая. Он находится под арестом с января, следствие считает, что он причастен к хищению газа на сумму более 30 млрд руб. Для этого он создал организованное преступное сообщество, считают гособвинители.

В структурах «Газпром межрегионгаза» он работал с середины 1990-х. Вместе с ним в январе по подозрению в организации убийства, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля был задержан его сын Рауф Арашуков, который на тот момент был сенатором от Карачаево-Черкесии (позже его лишили статуса сенатора).