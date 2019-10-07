Появилось видео с места пожара в Подмосковье

В Сети появились кадры с места пожара в деревне под Волоколамском, в результате которого погибли пять человек, включая четверых детей. Видео опубликовал на своем канале в YouTube телеканал «360».

На кадрах видны обуглившаяся стена четырехэтажного дома, выбитые окна. Также показана квартира, где произошло возгорание. На кухне и в комнатах можно увидеть бетонные стены и раскиданные вещи.

Пожар произошел в ночь на понедельник, 7 октября, огонь затронул две квартиры. Среди погибших оказались 30-летняя женщина, двое трехлетних детей, один пятилетний и один годовалый ребенок.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, в ночь на 7 октября на первом этаже жилого дома, где находились шесть детей с дедушкой, произошло возгорание. Мужчина смог вывести трех детей, остальным спастись не удалось. Затем загорелись другие этажи. Предварительной причиной пожара в СК назвали неосторожное обращение с огнем.