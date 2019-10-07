Фильм «Джокер» на выходных возглавил американский и российский прокат

Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса в первые выходные собрал в США $93,5 млн, обновив рекорд октября, сообщил еженедельник Variety. Ранее он принадлежал фантастическому фильму «Веном» студии Sony с Томом Харди в главной роли, собравшему $80 млн.

В международном прокате картина о Джокере за выходные собрала $140,5 млн. По данным издания, фильм показали в 22,5 тыс. кинотеатров в 73 странах мира. Лента возглавила и российский бокс-офис, собрав свыше 620 млн руб., свидетельствуют данные ЕАИС. Бюджет картины составил $55 млн.

Главные роли в киноленте исполнили Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Зази Битц и Фрэнсис Конрой. Фильм рассказывает историю Джокера, показывая его путь от героя Артура Флека, желающего стать комиком, к безумию злодея.

В последние несколько недель «Джокер» находился под пристальным вниманием, поскольку власти опасались, что история психически больного убийцы может спровоцировать волну насилия в обществе. Так, в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе полиция усилила охрану торговых центров, в некоторых общественных местах было запрещено носить костюмы и маски. Подобные шаги по усилению безопасности начали предпринимать после массового убийства в 2012 году в городе Орора, штат Колорадо. Тогда стрельба началась во время ночной премьеры картины «Темный рыцарь: возрождение легенды» Кристофера Нолана о супергерое Бэтмене; в результате погибли 12 человек, еще 70 получили ранения. Родственники пострадавших обратились к кинокомпании Warner Bros., высказав опасения, что лента может подтолкнуть людей к насилию.

Премьера психологического триллера состоялась 31 августа на 76-м Венецианском фестивале, где картина получила главный приз — награду «Золотой лев». В широкий прокат фильм вышел 4 октября, в России — днем ранее.