Водитель автобуса сбил пешехода на юго-востоке Москвы

Водитель автобуса сбил мужчину на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления ГИБДД России.

По данным ведомства, авария произошла в воскресенье в 21:50 возле дома № 25 по улице Краснодонская. Пострадавшего госпитализировали. По факту случившегося проводится административное расследование. На месте аварии работают сотрудники ДПС. Они устанавливают причины случившегося.

Ранее в сентябре автомобиль в центре Москвы сбил мужчину в инвалидной коляске, который пересекал дорогу в неположенном месте. Пострадавшего госпитализировали с травмами средней степени тяжести.