В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО

Порядка 74,5 тыс. человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении, позволяющего в том числе иметь детей и женщинам, состоящим в однополых парах. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Митингующие выступают против аннулирования законопроекта, который в первом чтении конце сентября приняло французское Нацсобрание. Согласно нововведениям, у одиноких женщин и женщин, состоящих в однополых отношениях, появится возможность родить ребенка при помощи различных медицинских методов: благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) и донорству спермы. До принятия закона во Франции данные процедуры были доступны только для гетеросексуальных пар.

По независимой оценке, в марше приняли участие 74,5 тыс. человек. Согласно данным организаторов митинга, в мероприятии приняли участие 600 тыс. человек. При этом, как сообщает газета Figaro со ссылкой на данные префектуры, в акции участвовало 42 тыс. человек. Само шествие прошло мирно.

Накануне в Париже состоялись акции протеста правых и праворадикальных организаций. С связи с этим МИД России рекомендовал избегать мест массового скопления людей во французской столице.