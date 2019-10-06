Оппозиционные партии Косово набрали по 30% голосов на выборах в парламент

Оппозиционные партии Косово набрали по 30% голосов на выборах в парламент

Две оппозиционные партии («Демократический союз Косово» и движение «Самоопределение») набрали по 30% голосов избирателей на парламентских выборах. Об этом сообщает MekuliPress со ссылкой на данные экзитполов.

На третьем месте, согласно результатам голосования, с 22% голосов оказалась Демократическая партия самопровозглашенной республики Косово.

По данным ЦИК, голосование на выборах в парламент закончилось в 19:00 часов вечера (20:00 мск), предварительная явка избирателей составила порядка 44%, что на 3% выше, чем на последних выборах в 2017 году, передает Daily Sabah.

На 120 мест в парламенте Косово претендуют четыре коалиции, 20 политических партий. Как пишет Pamfleti.net, в общей сложности ЦИК непризнанной республики зарегистрировала более 1,9 млн избирателей.

В конце августа африканское государство Того стало 15-й страной, отозвавшей признание независимости Косово. Свою позицию о непризнании независимости Косово ранее уточнили Центрально-Африканская Республика, Папуа — Новая Гвинея, Гана, Бурунди, Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия и Лесото.