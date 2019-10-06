Зеленский опроверг данные о давлении со стороны Трампа по делу Байдена

Зеленский опроверг данные о давлении со стороны Трампа по делу Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о давлении со стороны американского лидера Дональда Трампа по расследованию дела о мошенничестве в отношении сына Джо Байдена в обмен на военную поддержку.

По его словам, Трамп не выдвигал ему условий для проведения двусторонней встречи в Белом доме. «На меня не оказывали никакого давления, никаких условий мне не выдвигалось», — рассказал Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo.

Украинская прокуратура рассмотрит запросы американских коллег о сотрудничестве в проведении расследований «в соответствии с нашими законами», уточнил Зеленский.

Президент Украины также добавил, что в соответствии с Конституцией страны глава государства не имеет полномочий поручать генеральному прокурору или следственным органам проводить какие-либо расследования.