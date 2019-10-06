Следователи в Чите завели дело из-за расчлененного тела женщины

Тело расчлененной 19-летней девушки обнаружили в воскресенье, 6 октября, в центре Читы. Об этом сообщается на сайте управления СК России по Забайкальскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК). Части тела женщины нашли на козырьке подъезда жители многоквартирного дома. Полиция задержала мужчину 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом доме.

Как пишет «Чита.ру» со ссылкой на источники, убийство произошло в 15-этажном жилом доме на улице Богомягкова. По данным издания, мужчина расчленил тело девушки и выкинул его с 12-го этажа. Предположительно, погибшая 19-летняя жительница Читы работала в стриптиз-клубе.

В начале июля в отеле Vnukovo Village в Новой Москве было найдено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения. МВД возбудило уголовное дело об убийстве. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнял, что погибшая работала стюардессой в одной из авиакомпаний.