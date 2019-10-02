Зеленский подшутил над своим пресс-секретарем

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил над своим пресс-секретарем Юлией Мендель, которую недавно обвиняли в том, что она физически препятствовала работе журналиста. Видео опубликовал Gordon.ua.

Перед началом брифинга по результатам переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске Мендель объявила тему встречи, после чего Зеленский спросил ее: «Вы никого не толкали, Юль?».

В конце сентября местные СМИ сообщили, что Мендель и охрана президента не давала журналисту «Схем» Сергею Андрушко задать вопрос Зеленскому и главе его офиса Андрею Богдану. Мендель, в частности, обвиняли в том, что она толкнула журналиста. Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко попросил Мендель извиниться и отметил, что она не имеет права физически препятствовать работе журналистов. Как сообщали местные СМИ, Андрушко готовил материал о перелетах Богдана в Россию и наличии у него наград от бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.