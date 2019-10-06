Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Микроавтобус Toyota опрокинулся, следовавший по маршруту Благовещенск — Якутск, перевернулся на автодороге «Лена» в Якутии, пострадали шесть человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД МВД.

Водитель 1983 года рождения «не справился с управлением автомобиля, и в результате неверной оценки дорожных условий допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства», сообщили в ведомстве.

В момент аварии в микроавтобусе находились 11 человек, шестеро, включая трех граждан Китая, пострадали. Пассажиров доставили в Мегино-Кангаласскую больницу в селе Майя.

На момент ДТП шел снег, на проезжей части сформировался снежный накат, добавили в ГИБДД. Освидетельствование показало, что водитель был трезв, у него есть необходимые для перевозки людей документы.