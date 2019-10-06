Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 04 окт, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 04 окт, 12:27
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области Общество, 12:34 В гостях у пяти крупнейших сингапурских компаний РБК и ВТБ, 12:30 Покрас Лампас восстановил испорченный арт-объект в Екатеринбурге Общество, 12:11 В США на пивном фестивале произошло три взрыва Общество, 12:06 Нидерланды решили отказаться от названия Голландия Политика, 11:54 Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC Спорт, 11:28 Украинский журналист предложил собрать «роботы-киллеры» для защиты страны Политика, 11:22 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 11:10 Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Чите Общество, 10:55 МЧС предупредило о порывах ветра и дожде со снегом в Москве Общество, 10:38 Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США на мировой арене Политика, 10:27 Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей Финансы, 10:00 Володин назвал циничной провокацией допрос депутата Госдумы в США Политика, 09:56 СМИ узнали об отказе Джонсона покидать пост без увольнения Елизаветой II Политика, 09:40
Общество ,  
0 
В США на пивном фестивале произошло три взрыва

По меньшей мере три взрыва прогремело неподалеку от места проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) вблизи Лос-Анджелеса, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию. По предварительной версии, причиной стали неполадки с электричеством.

В результате взрывов пострадали как минимум четыре человека, в том числе два пожарных. Сообщается, что за 15–20 минут до взрыва поступило обращение в пожарную службу, после того как свет на мероприятии начал мерцать. Чтобы выяснить, в чем дело, на место выехали четыре сотрудника. Когда пожарные осматривали подземное помещение, произошел первый взрыв. За ним последовали еще два, в результате которых пламя взметнулось высоко в воздух.

Посетителей фестиваля эвакуировали.

В начале сентября на фестивале Backesfest в городе Фройденберг в Германии произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек. Всех пострадавших госпитализировали, у одного из посетителей предполагаемый взрыв вызвал сердечный приступ, еще шестеро находились в тяжелом состоянии. По одной из версий, на гигантскую сковороду с расплавленным жиром мог попасть дождь, что и вызвало вспышку огня, которую очевидцы приняли за взрыв.

Теги: взрыв, Октоберфест, Лос-Анджелес
Материалы по теме
В жилом доме в Киеве произошел взрыв
Общество
В педагогическом университете Боготы произошел взрыв
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter