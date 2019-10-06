В США на пивном фестивале произошло три взрыва

По меньшей мере три взрыва прогремело неподалеку от места проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) вблизи Лос-Анджелеса, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию. По предварительной версии, причиной стали неполадки с электричеством.

В результате взрывов пострадали как минимум четыре человека, в том числе два пожарных. Сообщается, что за 15–20 минут до взрыва поступило обращение в пожарную службу, после того как свет на мероприятии начал мерцать. Чтобы выяснить, в чем дело, на место выехали четыре сотрудника. Когда пожарные осматривали подземное помещение, произошел первый взрыв. За ним последовали еще два, в результате которых пламя взметнулось высоко в воздух.

Посетителей фестиваля эвакуировали.

В начале сентября на фестивале Backesfest в городе Фройденберг в Германии произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек. Всех пострадавших госпитализировали, у одного из посетителей предполагаемый взрыв вызвал сердечный приступ, еще шестеро находились в тяжелом состоянии. По одной из версий, на гигантскую сковороду с расплавленным жиром мог попасть дождь, что и вызвало вспышку огня, которую очевидцы приняли за взрыв.