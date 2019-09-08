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Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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При взрыве на фестивале в Германии пострадали 14 человек

На традиционном фестивале Backesfest в городе Фройденберг в Германии произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом сообщает издание Focus Online со ссылкой на полицию.

По одной из версий, за взрыв очевидцы могли принять попадание дождевой воды в гигантскую сковороду с горячим жиром, которую использовали во время приготовления пищи на фестивале, что вызвало огненную вспышку. Версию о взрыве газа местные власти не подтверждают. Среди 14 пострадавших шестеро находятся в тяжелом состоянии, они были доставлены в больницу. У одного из них произошедшее спровоцировало сердечный приступ. Все пострадавшие были в возрасте от 31 до 75 лет, пишет издание.

В августе три российских участника международного проекта Future Spaces пострадали в результате взрыва газового баллона. Инцидент произошел 18 августа в городе Хитцаккер. Причиной взрыва стала утечка газа. Два россиянина, 24-летний Николай Бахалханов и 18-летний Александр Юрченко, находились в непосредственной близости от взрыва, они получили ожоги 50 и 22% тела соответственно. Их на вертолете доставили в медучреждения города Гамбурга.

Теги: Германия, взрыв, пострадавшие
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