При взрыве на фестивале в Германии пострадали 14 человек

На традиционном фестивале Backesfest в городе Фройденберг в Германии произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом сообщает издание Focus Online со ссылкой на полицию.

По одной из версий, за взрыв очевидцы могли принять попадание дождевой воды в гигантскую сковороду с горячим жиром, которую использовали во время приготовления пищи на фестивале, что вызвало огненную вспышку. Версию о взрыве газа местные власти не подтверждают. Среди 14 пострадавших шестеро находятся в тяжелом состоянии, они были доставлены в больницу. У одного из них произошедшее спровоцировало сердечный приступ. Все пострадавшие были в возрасте от 31 до 75 лет, пишет издание.

В августе три российских участника международного проекта Future Spaces пострадали в результате взрыва газового баллона. Инцидент произошел 18 августа в городе Хитцаккер. Причиной взрыва стала утечка газа. Два россиянина, 24-летний Николай Бахалханов и 18-летний Александр Юрченко, находились в непосредственной близости от взрыва, они получили ожоги 50 и 22% тела соответственно. Их на вертолете доставили в медучреждения города Гамбурга.