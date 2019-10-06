Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Чите

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Чите

В центре Читы столкнулись две иномарки, в результате аварии погиб один человек, еще шесть пострадали. Об этом сообщили в краевом управлении МВД, передает издание «Чита.Ру».

Авария произошла минувшей ночью. В центре города, на перекрестке улиц Ленина и Баргузинской, в 00:30 (18:30 мск) столкнулись автомобили Toyota Mark II и Toyota Corona. По предварительной информации, это произошло, когда первый автомобиль ехал прямо, а второй поворачивал налево возле дома № 17. В МВД сообщили об одном погибшем и шести пострадавших в результате происшествия. В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что с места аварии госпитализировали четверых, передает ТАСС.

Сообщество «Регион 75. Чита» опубликовало во «ВКонтакте» видеозапись ДТП. На ней видно, как иномарка поворачивает на перекрестке налево на зеленый сигнал светофора и в нее врезается на большой скорости второй автомобиль, движущийся по встречной полосе.

6 октября на трассе в Якутии водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортной средство опрокинулось. В Госавтоинспекции отметили, что во время ДТП был снегопад, и на дороге сформировался накат. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе три китайца. Всего в момент ДТП в микроавтобусе находились 11 человек, пострадавших доставили в больницу.