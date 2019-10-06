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Австралия отказалась выдать США обвиняемого в шпионаже иранского ученого

Генеральная прокуратура Австралии отклонила запрос США на экстрадицию иранского студента-исследователя, обвиненного в попытке контрабанды электронных устройств военного предназначения в Иран, передает Bloomberg.

Иранца Дехбаши Киви, 38-летнего докторанта, задержали в Австралии осенью 2018 года. О том, что его отказались выдавать США, накануне сообщил австралийский генпрокурор Кристиан Портер. В тот же день Иран освободил двух австралийских студентов, обвиняемых в шпионаже, однако в Генпрокуратуре Австралии отказались комментировать, произошел ли обмен пленными между странами. Ранее телеканал ABC сообщил, что иранский ученый вернулся в страну после 13-месячного заключения в Австралии.

Американские власти добивались экстрадиции Дехбаши Киви по шести обвинениям, связанным в том числе с экспортом устройств военного назначения из США в Иран. В Штатах иранского ученого могли приговорить к сроку лишения свободы до 20 лет за предполагаемые преступления, совершенные им в 2008 году, когда он жил в Иране. Во время прошлогоднего судебного слушания адвокат Киви сообщил, что его подопечный учится в доктурантуре Квинслендского университета, где занимается разработкой устройства, позволяющего обнаружить рак кожи.

Вечером 5 октября Иран освободил австралийских блогеров Джоли Кинг и Марка Фиркина. Их задержали в сентябре за использование беспилотного летательного аппарата без разрешения. Блогеры путешествовали по миру с 2017 года и транслировали свои приключения в онлайн-режиме. Их пропажу заметили подписчики в соцсетях, обратив внимание на отсутствие публикаций в течение нескольких недель.

Теги: Австралия, выдача, Иран, шпионаж
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