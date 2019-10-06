Онищенко заявил о возможном сбое биоритмов россиян при сокращении зимы

При постепенном сокращении зимнего периода у россиян начнут меняться биоритмы. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, сообщает URA.ru.

По его словам, при рождении у людей запускаются естественные индивидуальные биоритмы. Они могут нарушаться, если человек сменил жилье, сильно отдалившись от места рождения. При сокращении зимы, отметил Онищенко, «нам придется принимать серьезные меры, чтобы менять наши суточные алгоритмы, особенно для людей старшего возраста и детей».

Он добавил, что в этом случае в России также придется поменять продолжительность рабочего дня, длительность перерывов, требования к строительству и кондиционированию офисных помещений. При этом, никакой катастрофы, по мнению Онищенко, в сокращении зимы нет и России «не повредит» некоторое смягчение климата.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в центрально-европейской части страны сокращается зимний период, а летний увеличивается. Он пояснил, что промежуток времени между периодами устойчивых отрицательных и положительных температур сокращается. В Москве средняя температура в январе увеличилась на два градуса, отметил Вильфанд. При этом летом значения также меняются, но не настолько быстро.