Руководство «дочки» Rusal ответило на сообщения об увольнении сотрудников

Руководство «дочки» Rusal прокомментировало информацию об увольнении сотрудников из компании Bauxite Company of Guyana Inc (BCGI), участвовавших в забастовке. Операционная деятельность горного департамента компании Bauxite была приостановлена с 15 февраля из-за массового нарушения трудовой дисциплины, сообщил РБК представитель Rusal.

«Рабочие департамента отказываются выполнять свою работу и требуют повышения заработной платы несмотря на то, что в конце прошлого года BCGI провело индексацию заработной платы в соответствии с прогнозной инфляцией в стране», — пояснил представитель компании.

Руководство BCGI провело переговоры с представителями правительства Гайаны. В ходе переговоров представители компании подчеркнули, что все сотрудники должны выполнять свои обязательства в соответствии с трудовым договором. В настоящее время деятельность горного департамента по-прежнему приостановлена, а оборудование и технику переместили на склад, где они хранятся под охраной.

Ранее министр природных ресурсов Гайаны Рафаэль Тротмэн заявил, что принадлежащая Rusal компания Bauxite Company of Guyana Inc может быть закрыта из-за участия сотрудников компании в забастовках.

Местное издание Demerara Waves сообщало, что рабочие BCGI устроили забастовку с требованием повысить им зарплату, после чего компания уволила 61 сотрудника, отказавшись вернуть им рабочие места. В то же время BCGI подтвердила министерству труда Гайаны, что компания снова готова нанять работников, которые не провоцировали забастовку и не пытались помешать работе своих коллег иным образом.

Курирующий вопросы труда в правительстве Гайаны Чарльз Огл полагает, что вопрос может разрешиться на встрече с представителями компании, которая состоится в понедельник, 4 марта.

Согласно данным, опубликованным на сайте на сайте Rusal, компания BCGI была основана в 2004 году в рамках соглашения, заключенного между Rusal и правительством Гайаны. Российской компании принадлежит 90% BCGI, остальные 10%​ — властям Гайаны.

В год BCGI добывает 2,3 млн т бокситов, численность компании составляет 506 человек.





