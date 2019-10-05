Бывший муж сообщил о «решении вопроса» с освобождением задержанной Юзик

Борис Войцеховский, бывший муж задержанной в Иране российской журналистки Юлии Юзик, прокомментировал РБК информацию об отсутствии со стороны Тегерана подтверждения скорого освобождения женщины.

«Единственное, что [мне] известно, представители нашего посольства находятся в МИД Ирана и решают этот вопрос [с освобождением Юзик]. Ее пока не отпустили. Это то, что написал Юлиной маме консул», — сообщил РБК бывший супруг Юлии Юзик Борис Войцеховский.

Пресс-атташе посольства России в стране Андрей Ганенко уточнил РБК, что посол провел официальную встречу с консульским департаментом МИД Ирана и запросил разъяснения о причинах задержания Юзик. По его словам, Тегеран пообещал ответить в ближайшее время. «Распространенную вчера информацию о том, что якобы Юлия Юзик в скором времени будет освобождена, нам не подтвердили. Не опровергли, но и не подтвердили», — добавил Ганенко.

О скором освобождении Юзик 4 октября сообщали официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави и посол Ирана в Москве Мехди Санаи. Россиянка была задержана в начале октября. По словам Войцеховского, ее заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.