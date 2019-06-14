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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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Макрон потребовал от Турции отказаться от «незаконной активности» у Кипра
Греческая часть Кипра настаивает, что работы ведутся в ее исключительной экономической зоне. Турция не признает южную часть острова и ее право на этот участок моря
Фото: Zuma / ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Турцию прекратить «незаконную активность» в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) у берегов Кипра, передает Reuters. Европейский союз продолжит занимать твердую позицию по этому вопросу, добавил он.

«Хочу вновь выразить свою солидарность с Кипром и свою поддержку его суверенитета. Турция должна остановить незаконную деятельность в исключительной экономической зоне Кипра», — сказал французский президент после саммита глав южноевропейских государств на Мальте.

Турецкий корабль «Фатих» 3 мая приступил к бурению газовой скважины в 75-километровой зоне к западу от Кипра. В 1974 году на Кипр вторглись турецкие войска, которые под предлогом защиты турков-киприотов с боями заняли северную часть острова. В 1983 году турецкая часть провозгласила себя Турецкой республикой Северного Кипра, страну признала только Анкара. На юге власть осталась в руках правительства Республики Кипр.

На территории исключительной экономической зоны государство имеет эксклюзивное право на, среди прочего, разработку месторождений. Власти Республики Кипр посчитали, что турецкий корабль начал бурение в их ИЭЗ. 13 июня они выдали ордер на арест корабля и всех членов экипажа.

Власти Кипра заявляют, что «Фатих» ведет работы в 36,5 морских мили от берега страны. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, ширина ИЭЗ может составлять до 200 морских миль.

В Министерстве иностранных дел Турции сказали, что выданный властями греческой части Кипра ордер не имеет для Анкары юридической силы, а в случае попыток арестовать моряков Турция «даст необходимый ответ».

Анкара также настаивает, что район моря, в котором ведутся работы, не разграничен по требованиям международного права.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Турция, Кипр, Эмманюэль Макрон
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