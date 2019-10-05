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Туроператоры сообщили о просьбе туристам не кормить рыб в Египте

На курортах Египта для туристов введут новые правила в целях сохранения морской флоры и фауны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В частности, туристов попросят не кормить рыб во время погружения в воду, не ломать кораллы, а также не выбрасывать мусор, пластиковые изделия, остатки пищи и химикатов в море.

Нововведения связаны с тем, что Египет присоединился к числу стран, которые реализуют проект ООН «Зеленые плавники» по защите коралловых рифов от негативного воздействия дайвинга и снорклинга. Помимо новых экологических стандартов для туристов в рамках проекта предусмотрены обучение и сертификация 30 центров и 150 гидов по дайвингу.

О новых правилах туристам должны будут рассказать компании, которые проводят морские прогулки и погружения. Все они носят рекомендательный характер, но в Египте намерены строго следить за их соблюдением, уточняет АТОР.

Курорты Египта — одни из наиболее популярных среди российских туристов. Осенью 2017 года число россиян, побывавших в Египте, начало расти, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения и запрет на продажу туров (Россия приостановила авиасообщение с Египтом в 2015 году и возобновила его в 2018 году). Согласно данным Центрального агентства общественной мобилизации и статистики Арабской Республики Египет, в октябре 2017-го число россиян, которые посетили Египет, по сравнению с октябрем 2016-го увеличилось вдвое и составило 11,7 тыс. человек. При этом в январе 2018 года был зафиксирован максимальный рост год к году — в 2,2 раза, до 9,1 тыс. человек.

Теги: Египет, рыбы, туристы
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