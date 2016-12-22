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Турпоток из России в Египет увеличился еще до открытия авиасообщения
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Турпоток из России в Египет увеличился еще до открытия авиасообщения
Бизнес, 12:13
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Турпоток из России в Египет увеличился еще до открытия авиасообщения
Еще до открытия регулярного авиасообщения с Египтом число россиян, побывавших в этой стране, резко возросло — в конце 2017 года примерно в два раза по сравнению с прошлым годом
Фото: Jamal Saidi / Reuters

Осенью 2017 года число россиян, побывавших в Египте, начало расти несмотря на отсутствие прямого авиасообщения и запрет на продажу туров. В конце 2017-го — и первом месяце 2018 года въездной поток из России вырос в 1,7-2 раза, свидетельствуют данные, предоставленные РБК Центральным агентством общественной мобилизации и статистики Арабской Республики Египет.

В октябре 2017-го число посетивших Египет россиян увеличилось по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года вдвое, до 11,7 тыс. человек. В ноябре при росте на 79% был поставлен рекорд в абсолютном значении с момента прекращения авиасообщения — 11,9 тыс. В январе 2018 года был зафиксирован максимальный рост год к году — в 2,2 раза, до 9,1 тыс. человек.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после теракта на борту аэробуса А321 компании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Тогда погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Для возобновления авиаперевозок Россия потребовала от Египта повысить безопасность в аэропортах. В декабре 2017 года Москва и Каир договорились восстановить сотрудничество в сфере гражданской авиации, в январе 2018-го Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Египтом. 12 апреля из Москвы в Каир вылетел первый за два с половиной года регулярный рейс «Аэрофлота» со 120 пассажирами. Чартерные перевозки с курортами Хургады и Шарм-эш-Шейха по-прежнему под запретом.

За два года турпоток из России в Египет, некогда самое популярное зимнее направление, снизился многократно, но не прекратился. Если до приостановки полетов эту страну посещали в зависимости от сезона 135–310 тыс. россиян в месяц, то с декабря 2015-го — лишь 3–9 тыс.

На перекладных

Возросший интерес россиян к отдыху в Египте подтверждают представители билетных сервисов. По данным OneTwoTrip, продажи авиабилетов в Египет с вылетом в декабре 2017 года и январе 2018 года увеличились в два раза по сравнению с аналогичными месяцами предыдущих лет. Конечной целью перелета у большинства пассажиров были курортные города: на долю Хургады и Шарм-эш-Шейха пришлось 65% билетов, на Каир — 29%, 6% — на Александрию, Луксор, Марса-Алам и другие города. Рейсы совершались с пересадками в трех основных городах: Стамбуле (66%), Афинах (10%), Риме (6%).

В Skyscanner приводят такие данные: общее число запросов по поиску авиабилетов в Египет из России в декабре 2017 — феврале 2018 года возросло на 36%. 44% из них пришлось на Хургаду, 35% — на Шарм-эш-Шейх, 18% — на Каир. «Несмотря на обсуждение открытия прямых авиарейсов в Каир в СМИ, мы видим, что путешественников по-прежнему интересуют курортные направления», — констатирует менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.

Сейчас в Шарм-эш-Шейхе и Дахабе очень много российских туристов, уверяет Алена Лютикова, занимающаяся организацией индивидуальных туров в Дахаб, в том числе для россиян. По ее словам, большинство туристов приезжают в Дахаб самостоятельно, туристы из Москвы летят турецкими авиакомпаниями через Стамбул, из Петербурга дешевле летать через Овду в Израиле. После закрытия авиасообщения был резкий спад, но затем туристы начали находить обходные пути и сейчас летают постоянно. «Некоторые дайверы и серферы возят к нам группы по три-четыре раза в год: на ноябрьские праздники, на Новый год, на майские», — говорит Лютикова.

Таиланд вместо Египта

До запрета авиасообщения в ноябре 2015 года Египет был самым популярным зимним направлением у российских туристов. В его отсутствие лидером стал Таиланд. В январе 2018 года эту страну, по данным Министерства туризма и спорта Таиланда, посетили 226,8 тыс. россиян. Среди пляжных направлений спросом пользуется также Вьетнам: на его курортах в январе побывали, по информации Министерства туризма этой страны, 74,3 тыс. россиян. В Доминиканской Республике, по данным ее туристического представительства, отдохнули почти 21 тыс. россиян, на Мальдивах — 10 тыс.

Отдых по карману

По мнению представителя туроператора Tez Tour Ларисы Ахановой, увеличение въездного потока из России в конце 2017 — начале 2018 года могло быть связано и с активизацией делового общения: Египет часто посещали официальные лица и делегации, участвующие в переговорах и инспекциях. Но основной прирост, скорее всего, дали самостоятельные туристы. «Людей перестал пугать даже перелет со стыковкой», — добавляет исполнительный директор Российско-египетского делового совета Мона Халиль.

Интерес российских путешественников к Египту подогрела информация о возобновлении прямого авиасообщения, считает сооснователь OneTwoTrip Леонид Рябоштан. По его словам, это стало сигналом для туристов, которые готовы были самостоятельно организовать поездку с использованием трансферных рейсов. На рост интереса могла повлиять и стоимость отдыха. Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно, по данным OneTwoTrip, в декабре—январе составила 23 тыс. руб. — это наряду с низкими расходами на месте делало поездку в Египет одним из самых конкурентоспособных предложений, резюмирует Рябоштан.

Открытие на прошлой неделе регулярного авиасообщения с Каиром не внесет значительного вклада в рост турпотока, полагает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Каир не самое удобное направление для поездки на курорты, поэтому до возобновления прямого сообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом россияне продолжат летать в Египет стыковочными рейсами, соглашается Хаванский из Skyscanner.

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Сергей Соболев.
Теги: Египет , туристы , Хургада , Ассоциация туроператоров России
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