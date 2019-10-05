Российский летающий автомобиль начнут создавать в Новосибирске

На базе Сибирского научного-исследовательского института авиации имени Чаплыгина в Новосибирске создали проектную лабораторию, в которой в ближайшие четыре года сформируют технический облик первого российского летающего автомобиля. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

В ФПИ рассказали, что автомобиль сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 м, которая ограждена забором высотой до 15 м. Дальность его полета должна составить 1 тыс. км, максимальная скорость — более 300 км/ч, а вес полезной нагрузки — до 500 кг. Высота возможного полета автомобиля не уточняется.

В ближайшие четыре года планируется разработать внешний технический облик беспилотного летательного автомобиля, а также провести испытания разного типа.

В начале августа стало известно, что ведущие авиапроизводители и рабочая группа «Аэронет» создадут консорциум, который займется развитием беспилотного летающего такси. Экспериментальную модель воздушного транспорта планируют запустить в 2025 году. В «Аэронете» оценили затраты на реализацию проекта в 1,5 млрд руб. Они включают в себя разработку эскизно-технического проекта, сборку и испытания экспериментального аппарата. В компании также отметили, что вопрос финансирования еще не решен, но планируется привлечь не меньше 70% средств от государства.