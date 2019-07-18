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PayPal $129 (+7,81%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,07%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
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Общество ,  
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В Японии после поджога студии по производству аниме погиб человек

В здании студии по производству аниме Kyoto Animation Co в японском городе Киодо произошел пожар. В результате погиб один человек, еще несколько человек находятся без сознания, передает агентство Kyodo.

Отмечается, что в общей сложности в результате ЧП пострадали 40 человек. Возгорание произошло из-за умышленного поджога. Полиция задержала на месте происшествия 41-летнего подозреваемого. Впоследствии его доставили в больницу.

Офис компании Kyoto Animation располагается в трехэтажном здании. На фотографиях, опубликованных в СМИ, видно, что здание сильно обгорело. В особенности пострадал второй и третий этаж. Очевидцы случившегося рассказали, что пожару предшествовал звук, похожий на хлопок.

Теги: Япония, пожар, гибель
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