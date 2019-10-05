Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 04 окт, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 04 окт, 12:27
Число жертв поджога на студии аниме в Японии возросло до 36 Общество, 06:11 Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror Общество, 05:59 В планетарии в Аргентине установили бюст Гагарина Общество, 05:56 Новак сообщил о принципах формирования цены на транзит газа через Украину Политика, 05:34 В Якутии эвакуировали более 150 детей из-за задымления в доме-интернате Общество, 05:11 В Калифорнии полиция задержала пришедшую в школу с пистолетом ученицу Общество, 04:57 АСВ наняло на работу юриста из «списка Магнитского» Финансы, 04:47 Лидер транспортных профсоюзов Эквадора сообщил о приостановке забастовки Политика, 04:44 СМИ сообщили о 17 пострадавших в результате ДТП в США Общество, 04:24 Победителем проекта «Голос. 60+» стал Леонид Сергиенко Общество, 04:07 Time узнал о планах Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям Политика, 03:56 Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Тольятти Общество, 03:53 Сандерс заявил о готовности вернуться к работе после сердечного приступа Политика, 03:39 Лучший бомбардир КХЛ прошлого сезона забросил первую шайбу в НХЛ Спорт, 03:27
Общество ,  
0 
В Якутии эвакуировали более 150 детей из-за задымления в доме-интернате

В якутском городе Нерюнрги спасатели эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 работников учреждения из-за задымления в подвальном помещении здания. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Якутии.

По данным ведомства, инцидент произошел в республиканском доме-интернате для умственно отсталых детей, расположенном в поселке Серебряный Бор. Детей и сотрудников учреждения эвакуировали в соседний корпус на автобусах, предоставленных властями поселка. В МЧС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В конце сентября в Чите произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Сотрудники экстренных служб спасли 32 человека, включая семерых детей, еще 35 человек эвакуировали. Возгорание удалось ликвидировать, пожар повредил одну квартиру площадью 20 кв.м.

Теги: Якутия, задымление, эвакуация
Материалы по теме
В Чите из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 70 человек
Общество
В Тамбовской области четыре человека погибли при пожаре в доме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter