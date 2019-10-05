В Якутии эвакуировали более 150 детей из-за задымления в доме-интернате

В Якутии эвакуировали более 150 детей из-за задымления в доме-интернате

В якутском городе Нерюнрги спасатели эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 работников учреждения из-за задымления в подвальном помещении здания. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Якутии.

По данным ведомства, инцидент произошел в республиканском доме-интернате для умственно отсталых детей, расположенном в поселке Серебряный Бор. Детей и сотрудников учреждения эвакуировали в соседний корпус на автобусах, предоставленных властями поселка. В МЧС сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В конце сентября в Чите произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Сотрудники экстренных служб спасли 32 человека, включая семерых детей, еще 35 человек эвакуировали. Возгорание удалось ликвидировать, пожар повредил одну квартиру площадью 20 кв.м.