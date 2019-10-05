В Калифорнии полиция задержала пришедшую в школу с пистолетом ученицу

В Калифорнии полиция задержала пришедшую в школу с пистолетом ученицу

В Калифорнии полицейские задержали школьницу с заряженным пистолетом. Об этом сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел в средней школе города Хантингтон-Парк. В полицию поступило сообщение о девушке, пришедшей в учебное заведение с огнестрельным оружием. Сотрудникам школы удалось изолировать ее от остальных учащихся до приезда полицейских. При обыске прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили у девушки заряженный пистолет. Возраст школьницы не уточняется.

В мае двое учеников школы в американском штате Колорадо открыли стрельбу по одноклассникам. В результате инцидента погиб один человек, семеро получили ранения.