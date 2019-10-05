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Армия Израиля заявила о запуске двух ракет из сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила в своем Twitter, что зафиксировала запуск двух ракет со стороны сектора Газа, они не достигли территории Израиля.

Из сообщения следует, что система оповещения сработала на юге страны, в кибуце Киссуфим.

По данным «РИА Новости», ситуация на границе Израиля с сектором Газа обострилась 4 октября. В ходе проходивших у границы стычек между израильскими военными и участниками демонстрации «Марш возвращения» были ранены 54 палестинца, один человек погиб.

12 сентября истребители и самолеты ВВС Израиля атаковали несколько объектов движения ХАМАС в секторе Газа. В армии обороны Израиля заявили, что атака была проведена в ответ на ракетный обстрел территории страны из сектора. Ранее израильские военные сообщали, что зафиксировали три ракетных пуска из сектора Газа по территории Израиля.

Теги: Израиль, сектор Газа, ракеты
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