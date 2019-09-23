На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка

Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

По данным ведомства, во время полета разгорелся конфликт между одним из пассажиров бизнес-класса, предположительно находившимся в состоянии алкогольного опьянения, с членами экипажа воздушного судна.

Как пояснили в полиции, этот пассажир, житель Самары 1966 года рождения, во время полета начал вести себя неадекватно, а на призывы бортпроводников успокоиться не реагировал. По информации «Пятого канала», в момент ЧП на борту воздушного судна находились 110 пассажиров.

В итоге правонарушитель был доставлен в дежурную часть. В отношении него был составлен административный протокол по ст. 11.17 КоАП (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). Мужчине грозит штраф до 5 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток.

В мае перед вылетом самолета авиакомпании «Аэрофлот» из Новосибирска в Москву один из пассажиров напал на летчиков. Мужчина пытался затеять на борту потасовку, а также оскорблял экипаж и полицейских. В МВД уточняли, что дебошир, проживающий в Челябинской области, ранее неоднократно был судим.