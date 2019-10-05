СМИ сообщили об увеличении числа погибших в ходе протестов в Ираке до 65

СМИ сообщили об увеличении числа погибших в ходе протестов в Ираке до 65

Число погибших в ходе протестов в Ираке за три дня возросло до 65 человек, сообщает Reuters.

По данным агентства, 4 октября в Багдаде 190 человек получили ранения. Телеканал Sky News Arabia сообщает со ссылкой на источники в иракских силах безопасности и медиков, что в пятницу в ходе протестов были убиты 10 человек, общее число погибших составило 65 человек.

Накануне премьер-министр страны Адель Абдул Махди объявил о введении комендантского часа на территории Багдада. Ранее ограничения ввели в городах Эн-Насирия, Эль-Амара и Эль-Хилла.

1 октября в Ираке начались протесты против безработицы, нищеты и коррупции. 2 октября демонстранты выступали с требованиями «падения режима» и подожгли несколько партийных и правительственных зданий. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, на большей части территории страны был заблокирован доступ в интернет.