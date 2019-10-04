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Лишившаяся рук Маргарита Грачева опровергла информацию о замужестве

Маргарита Грачева, муж которой в 2017 году из-за ревности отрубил ей кисти обеих рук, опровергла сообщения о грядущем новом замужестве. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

«Книга — да, но замуж я пока не собираюсь», — написала девушка в Stories.

Ранее Грачева в соавторстве со своей матерью, журналисткой Инной Шейкиной, выпустила книгу «Счастлива без рук». СМИ сообщали, что одна из глав посвящена «Мистеру Икс», с которым девушка связывает планы на новую жизнь. В интервью «Комсомольской правде» Грачева сообщила, что речь идет о реальном человеке. Девушка рассказала, что мужчина предложил ей выйти за него замуж. Она приняла предложение, однако свадьба состоится не в этом году.

В декабре 2017 года Дмитрий Грачев из-за ревности отвез свою супругу Маргариту в лес, где отрубил ей обе кисти рук топором. В результате правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой потерю органа, похищении и угрозе убийством. Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии. Следствие установило, что Грачев готовился к преступлению: заранее приобрел в аптеке топор, жгуты, бинт и йод.

Теги: Серпухов
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