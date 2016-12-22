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Суд приговорил отрубившего жене кисти рук к 14 годам колонии
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Суд приговорил отрубившего жене кисти рук к 14 годам колонии
Общество, 12:02
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Суд приговорил отрубившего жене кисти рук к 14 годам колонии

Серпуховской суд Московской области приговорил Дмитрия Грачева, отрубившего жене кисти рук, к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Суд также постановил взыскать 2 млн 35 тыс. руб. в качестве компенсации морального ущерба. Грачев заявил, что обжалует решение суда.

В декабре 2017 года Грачев отвез свою супругу Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук топором из-за ревности. В результате возбудили уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой потерю органа (пп. «б, з» ч. 2 ст. 111 УК), а также похищении (ч. 2 ст. 126 УК — два эпизода) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК).

Следствие установило, что он сделал это умышленно и готовился к преступлению, заранее купив в магазине топор, жгуты, бинты и йод. При этом в ноябре прошлого года мужчина уже вывозил жену в лес, где угрожал ей убийством, после чего Маргарита Грачева обращалась в полицию.

Участковый полицейский, который отказал женщине в возбуждении уголовного дела, сам стал фигурантом дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). Его также уволили из правоохранительных органов, к ответственности привлекли и других должностных лиц управления МВД по Серпухову.

Теги: Серпухов , Приговор
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