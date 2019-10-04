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Путин посоветовал женщинам совмещать карьеру и семью

Президент России Владимир Путин позитивно оценил появление площадок, помогающим российским женщинам совмещать семью и карьеру. Об этом он рассказал в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Что важнее: семья, дети или карьера? Это все равно что спросить: что важнее — сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы», — сказал глава государства, передает ТАСС.

Ссылаясь на данные статистики, Путин отметил, что возраст женщин, вступающих в брак, вырос и стал в районе от 20 до 31 года. По его словам, этот показатель говорит о смещении приоритетов молодежи в сторону образования и карьеры.

Президент также посоветовал женщинам совмещать успехи на работе с воспитанием детей, как бы трудно это ни было. «Я пришел к простому выводу: чем больше делаешь, тем больше получается. Конечно, женщины посмотрят, послушают, скажут: сам попробуй. Я понимаю, это сложно», — добавил президент.

Путин отметил важность того, что в рамках конкурса «Лидеры России» появился женский клуб, где «думают о том, как сделать так, чтобы все вовремя получалось и качественно».

Ранее Росстат сообщил, что в России увеличился средний возраст вступления женщин в брак. По данным ведомства, за последние годы большинство женщин выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет. При этом средний возраст вступления в брак у мужчин находится в таком же промежутке.

Теги: Владимир Путин, карьера
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