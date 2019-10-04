Путин пошутил о пишущих только о негативных событиях журналистах

Путин пошутил о пишущих только о негативных событиях журналистах

Президент России Владимир Путин во время заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» пошутил про тех журналистов, которые любят писать только про негативные события. Видеозапись заседания опубликована на сайте Кремля.

Участник заседания, один из победителей конкурса «Лидеры России», заявил, что в Сети в основном обсуждают негативные новости. Он отметил, что это «не очень хорошо». По его мнению, нужно больше делиться позитивными эмоциями.

«Я думаю, то, что Вы сейчас предлагаете, это действительно важное, доброе и нужное дело», — сказал Путин.

Президент рассказал историю о своем знакомом, у которого друг — главный редактор. По его словам, его знакомый пригласил журналистов на открытие моста, но никто не приехал. «Они потом начали ругаться: «Что ж ты, поросенок такой, никого не прислал?» — отметил глава государства.