ФАС объяснила рост цен на авиабилеты в России повышенным спросом

За восемь месяцев текущего года средняя цена на авиабилеты экономкласса на внутрироссийских направлениях выросла на 5,9% по сравнению с периодом 2018-го. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным ведомства, количество перевезенных пассажиров увеличилось на 8%, а пассажиропоток (количество пассажиро-километров в полете) вырос на 10%. С ростом спроса и связано незначительное опережение темпов инфляции, считает ФАС.

Кроме того, на некоторых направлениях рост цен стал выше среднего значения. Например, на билеты из Москвы в Красноярск, Архангельск и Оренбург, а также во внутрирегиональных перевозках авиакомпании «Аврора» на Дальнем Востоке. ФАС также сообщила о планах проверить стоимость авиатоплива в аэропортах Якутска, Магадана и Южно-Сахалинска.

В ведомстве напомнили, что покупать авиабилеты следует напрямую (на сайтах перевозчиков и в официальных кассах), поскольку там представлены более «справедливые цены», нежели у перекупщиков.

«Любые заявления об «ожидаемом» резком росте цен на авиабилеты и попытки создания ажиотажного спроса на туристические услуги будут рассмотрены на предмет недобросовестной конкуренции», — отмечается в заявлении.