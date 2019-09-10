В ФАС заявили о неверной интерпретации данных о росте цен на авиабилеты

В ФАС заявили о неверной интерпретации данных о росте цен на авиабилеты

Данные Росстата о росте цен на авиабилеты были неверно интерпретированы журналистами, статистика не говорит о двузначных темпах роста цен на перелеты в целом по России.

Так Федеральная антимонопольная служба прокомментировала публикацию «Известий» о двукратном росте цен на билеты, которую издание подготовило на основании данных Росстата, сообщает ТАСС.

«Статистика оценивает средний чек — средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует скорее покупательную способность населения, но не рост цен», — объяснили в ведомстве. ФАС также указывает, что некорректно сопоставлять цены авиабилетов во время низкого сезона (в декабре) и высокого (в августе).

Кроме того, на цену билетов оказывают влияние дополнительные факторы, такие как рост пассажиропотока, изменение дальности и направлений полетов, чартерные и международные программы, отмечает ведомство.