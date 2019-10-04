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Медведев сообщил об обкатке США модели смены правительств

США «суют нос» в дела Латинской Америки, обкатывая на территории стран региона принципы проведения нелегитимных переворотов и смены правительств. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления в Гаванском университете, передает корреспондент РБК.

По его словам, в Латинской Америке Соединенные Штаты «действуют не только с помощью «мягких сил», как принято говорить в международных делах», но и предоставлять материальную помощь на «дестабилизацию системы».

«По сути, в лоб требуют смены правительств, суют свой нос в любые дела и любые решения стран, выделяя деньги на дестабилизацию политической системы, а подчас и просто на прямое вмешательство», — сказал он.

Медведев также отметил, что «в Венесуэле может быть только один президент», избранный гражданами в соответствии с Конституцией республики. «Сегодня это Николас Мадуро», — добавил премьер.

В конце сентября Вашингтон расширил санкции в отношении венесуэльских нефтяных компаний и четырех судов, перевозящих нефтепродукты. Ограничения затронули PDVSA, Центробанк страны, ряд силовых структур, а также родственников Мадуро.

Конфликт между США и Венесуэлой обострился после того, как лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом страны, пообещав провести новые выборы. Его поддержали США, ряд стран Европы и Латинской Америки. Россия, Китай и Турция поддерживают действующего президента Мадуро.

Теги: Дмитрий Медведев, США, Венесуэла
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