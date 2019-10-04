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Путин отказался зачитывать написанное для него вступительное слово

Президент России Владимир Путин отказался зачитывать написанное для него вступительное слово на открытии заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Знаете, мне такое большое вступительное слово написали, но я воздержусь от него. Хочу больше вас послушать, чтобы нам время не терять на общие слова», — сказал он. «РИА Новости» опубликовали видеозапись в аккаунте своего кремлевского пула в Twitter.

Заседание прошло в парке искусства и науки образовательного центра «Сириус» в Сочи. Участники обсуждали результаты работы организации и идеи новых проектов платформы.

Путин подписал указ о создании АНО «Россия — страна возможностей» в мае 2018 года. Согласно документу, ее целью является создание условий для повышения социальной мобильности, а также обеспечения профессиональной и личностной самореализации россиян. Руководство организации назначается администрацией президента, которая также контролирует ее деятельность.  

Теги: Владимир Путин, набсовет, организация
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