Президент России Владимир Путин отказался зачитывать написанное для него вступительное слово на открытии заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Знаете, мне такое большое вступительное слово написали, но я воздержусь от него. Хочу больше вас послушать, чтобы нам время не терять на общие слова», — сказал он. «РИА Новости» опубликовали видеозапись в аккаунте своего кремлевского пула в Twitter.

Заседание прошло в парке искусства и науки образовательного центра «Сириус» в Сочи. Участники обсуждали результаты работы организации и идеи новых проектов платформы.

Путин подписал указ о создании АНО «Россия — страна возможностей» в мае 2018 года. Согласно документу, ее целью является создание условий для повышения социальной мобильности, а также обеспечения профессиональной и личностной самореализации россиян. Руководство организации назначается администрацией президента, которая также контролирует ее деятельность.