Россиянка на велосипеде погибла в горах Словении

Россиянка врезалась на велосипеде в скалистый склон у перевала Мангартско-Седло в Словении и упала с высокогорной дороги. От полученных травм женщина погибла, сообщает портал 24ur со ссылкой на Главное управление полиции страны.

По данным ведомства, инцидент произошел в общине Бовец. 33-летняя гражданка России ехала по туристическому маршруту в составе группы из пяти человек.

В полиции рассказали, что велосипедистка не справилась с управлением, когда ехала вниз по склону. В ведомстве отметили, что на ней был защитный шлем, но, несмотря на это, она получила серьезные травмы головы и шеи. Россиянка скончалась на месте происшествия.

Издание Vestnik добавляет, что группа велосипедистов ехала в направлении поселения Штрмец. Инцидент произошел в четверг, 3 октября, в 16:10 по местному времени (17:10 мск).