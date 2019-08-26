В Японии при восхождении на Фудзияму погибла россиянка

Утром 26 августа 29-летняя россиянка погибла во время восхождения на вершину вулкана Фудзияма в Японии. Об этом сообщает NHK со ссылкой на данные полиции и спасателей. По данным телеканала, женщину звали Анна Дубровина.

Восхождение на Фудзияму она совершала вместе с мужем-японцем, с которым жила в Токио. По данным телеканала, инцидент произошел около 5:00, при том что восхождение пара начала еще накануне вечером. Россиянка находилась всего в 200 м от вершины, когда на нее упал камень.

«Посольство России в Японии не располагает информацией по этому поводу», — сообщила РБК пресс-атташе посольства России в Японии.

В Киргизии 14 августа после восхождения на пик Победы погиб российский альпинист Сергей Войличенко. Вместе с напарником он поднялся на вершину высотой более 7 тыс. м, однако сорвался на спуске.