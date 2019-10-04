Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 12:27
Новак допустил подорожание «Северного потока-2» из-за Дании Экономика, 18:07 В Калмыкии завели дело против бывшего министра здравоохранения Общество, 18:06 Как российские потребители оценивают клиентский сервис брендов Pro, 17:55 Активист из Челябинска подал жалобу в ЕСПЧ на пытки электрошокером в ФСБ Общество, 17:50 Козак заявил о неизменности условий по инвестпроектам Бизнес, 17:41 Полгода непрерывного роста: почему аналитики ждут усиления курса доллара Quote, 17:34 СМИ сообщили о порядка 200 задержанных в ходе протестов в Эквадоре Политика, 17:31 Выращено с помощью инноваций. Дайджест иностранных СМИ Pro, 17:26 Власти Ирана пообещали отпустить задержанную российскую журналистку Общество, 17:20 Евгений Пригожин возглавил совет медиагруппы «фабрики медиа» Бизнес, 17:19 «Зеленая экономика». Главные события в России 5—11 октября Зеленая экономика, 17:10  Помпео объявил о поставке в Черногорию армейских автомобилей на $36 млн Политика, 17:09 Путину в Тамани показали работу трехвагонного вагоноопрокидывателя Бизнес, 17:02 В СК опровергли поджог ребенка мужчиной в Новосибирске Общество, 16:59
Политика ,  
0 
СМИ сообщили о порядка 200 задержанных в ходе протестов в Эквадоре

Не меньше 195 человек были задержаны в ходе протестов в Эквадоре за последние сутки. Об этом пишет El Universo со ссылкой на главу эквадорского МВД Марию Паоло Рома. По данным Reuters, речь идет о 275 задержанных. 

Протестующие были задержаны за предполагаемые грабежи, кражи, ущерб полицейским машинам и нарушение общественного порядка. Издание также сообщает, что в результате столкновения с протестующими работниками транспортного сектора пострадал 21 полицейский.

Политика
Президент Эквадора ввел чрезвычайное положение из-за протестов

3 октября президент Эквадора Ленин Морено ввел в стране чрезвычайное положение в связи с беспорядками. Их вызвала реформа топливного рынка, в частности — отмена субсидий на топливо, приказ о котором Морено подписал ранее в тот же день. Это вызвало повышение цен на бензин и дизель.

Протестующие перекрыли несколько государственных транспортных магистралей, некоторые муниципалитеты приостановили движение общественного транспорта.

Теги: Эквадор, протесты, задержания
Материалы по теме
Президент Эквадора ввел чрезвычайное положение из-за протестов
Политика
Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter