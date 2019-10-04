СМИ сообщили о порядка 200 задержанных в ходе протестов в Эквадоре

Не меньше 195 человек были задержаны в ходе протестов в Эквадоре за последние сутки. Об этом пишет El Universo со ссылкой на главу эквадорского МВД Марию Паоло Рома. По данным Reuters, речь идет о 275 задержанных.

Протестующие были задержаны за предполагаемые грабежи, кражи, ущерб полицейским машинам и нарушение общественного порядка. Издание также сообщает, что в результате столкновения с протестующими работниками транспортного сектора пострадал 21 полицейский.

3 октября президент Эквадора Ленин Морено ввел в стране чрезвычайное положение в связи с беспорядками. Их вызвала реформа топливного рынка, в частности — отмена субсидий на топливо, приказ о котором Морено подписал ранее в тот же день. Это вызвало повышение цен на бензин и дизель.

Протестующие перекрыли несколько государственных транспортных магистралей, некоторые муниципалитеты приостановили движение общественного транспорта.