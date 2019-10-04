Помпео объявил о поставке в Черногорию армейских автомобилей на $36 млн

Помпео объявил о поставке в Черногорию армейских автомобилей на $36 млн

Соединенные Штаты и Черногория, вступившая в НАТО в 2017 году, завершают работу над крупнейшей двусторонней сделкой о поставках вооружений. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

«США рассчитывают на поставку тактических армейских транспортных средств нашему союзнику по НАТО на сумму $36 млн после того, как соглашение между странами будет окончательно заключено», — отметил он.

Помпео также высоко оценил сотрудничество с Черногорией в области разведки, благодаря которому «нам удалось разработать патч [средство, используемое для устранения проблем в программном обеспечении] против новейшего российского вредоносного ПО».

В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом НАТО. МИД России тогда выразил сожаление в связи с этим решением, заявив, что в руководстве страны «не прислушались к голосу разума и совести». Позднее министр обороны Черногории заявил, что со стороны альянса не поступали предложения о размещении в стране военных баз.