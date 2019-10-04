Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

Американский актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, сообщает «РИА Новости».

«Это выражение очень справедливое, оно неслучайно», — сказал Шварценеггер на форуме Sinergy Global Forum в Петербурге.

В то же время актер призвал не описывать женщин только с точки зрения красоты, поскольку это «слишком коротко, неправдоподобно и односторонне». «Я хотел бы отметить, что все российские женщины очень умные, талантливые и одаренные. Поэтому, пожалуйста, описывая их, не сводите только к красоте, иначе описание будет односторонним», — пояснил он свои слова.

Арнольд Шварценеггер — американский актер, бизнесмен и политик. Начал карьеру в бодибилдинге, где достиг больших успехов, став семикратным обладателем титула «Мистер Олимпия», затем сделал успешную карьеру в кино. Наибольшую известность ему принесла роль киборга Терминатора в одноименной серии.