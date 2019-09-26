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Шварценеггер обвинил Трампа в поведении в стиле риелтора из Нью-Йорка
Актер раскритиковал поведение Дональда Трампа на посту главы государства и рассказал РБК о «дурацкой черте» американского президента
Арнольд Шварценеггер (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя не как глава государства, а как нью-йоркский риелтор. Об этом Шварценеггер заявил в интервью «РБК Стиль».

Так актер прокомментировал высказывание Трампа о том, что некоторым представительницам американского конгресса следует вернуться на родину.

По словам Шварценеггера, Трамп сказал «чудовищную глупость». «Мне кажется абсурдным даже разбирать его высказывание, ведь это полная чушь: конгрессвумен, которым он «посоветовал вернуться в свои страны», были из иммигрантских семей, но рождены в Америке, поэтому их страна — это как раз Соединенные Штаты», — сказал Шварценеггер.

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Он добавил, что у Трампа есть «дурацкая черта». «Когда он не может объяснить что-то или чувствует, что проигрывает в противостоянии, начинает апеллировать к личностям и оскорблять людей», — заявил экс-губернатор Калифорнии. Он добавил, что такое поведение Трампа связано с недостатком лидерских качеств, неумением понять глубинные причины и реальные механизмы политических процессов.

«Он ведет себя так, будто он все еще нью-йоркский риелтор Дональд, а не президент Соединенных Штатов», — заключил актер. В бытность предпринимателем Трамп работал в сфере недвижимости.

В середине июля Трамп на своей странице в Twitter опубликовал серию постов следующего содержания: «Прогрессивные женщины-демократы из конгресса, которые изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой, <...> теперь громко и злобно рассказывают народу Соединенных Штатов, самой великой и могущественной нации, о том, каким должно быть наше правительство».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Арнольд Шварценеггер, Дональд Трамп
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