Шварценеггер обвинил Трампа в поведении в стиле риелтора из Нью-Йорка

Шварценеггер обвинил Трампа в поведении в стиле риелтора из Нью-Йорка

Актер раскритиковал поведение Дональда Трампа на посту главы государства и рассказал РБК о «дурацкой черте» американского президента

Арнольд Шварценеггер (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США Дональд Трамп ведет себя не как глава государства, а как нью-йоркский риелтор. Об этом Шварценеггер заявил в интервью «РБК Стиль».

Так актер прокомментировал высказывание Трампа о том, что некоторым представительницам американского конгресса следует вернуться на родину.

По словам Шварценеггера, Трамп сказал «чудовищную глупость». «Мне кажется абсурдным даже разбирать его высказывание, ведь это полная чушь: конгрессвумен, которым он «посоветовал вернуться в свои страны», были из иммигрантских семей, но рождены в Америке, поэтому их страна — это как раз Соединенные Штаты», — сказал Шварценеггер.

Он добавил, что у Трампа есть «дурацкая черта». «Когда он не может объяснить что-то или чувствует, что проигрывает в противостоянии, начинает апеллировать к личностям и оскорблять людей», — заявил экс-губернатор Калифорнии. Он добавил, что такое поведение Трампа связано с недостатком лидерских качеств, неумением понять глубинные причины и реальные механизмы политических процессов.