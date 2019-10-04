Зеленский сообщил об освобождении осужденного в Белоруссии журналиста

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об освобождении Белоруссией украинского журналиста Павла Шаройко, приговоренного в 2018 году к восьми годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

«Еще один украинский политический узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Белоруссии на восемь лет, был помилован и уже дома на Украине», — написал Зеленский на своей странице в сети Twitter.

Шаройко был задержан КГБ Белоруссии в ноябре 2017 года и обвинен в руководстве сетью агентов, собиравших в стране «сведения разведывательного характера в военно-политической сфере». При этом КГБ утверждал, что Шаройко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В мае 2018 года стало известно, что Шаройко был приговорен по ст. 358 УК Белоруссии («Шпионаж») к восьми годам лишения свободы.