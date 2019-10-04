Песков заявил о постоянных информационных атаках на Россию

Песков заявил о постоянных информационных атаках на Россию

Информационные атаки на Россию ведутся постоянно. Так пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, наблюдает ли Кремль усиление медиаатак на фоне заявления властей США о намерении создать новое мощное СМИ для иновещания, передает корреспондент РБК.

«Нет, Кремль не фиксирует [усиление]. Атака не ослабевает, она ведется постоянно», — подчеркнул Песков.

Накануне, 4 октября, президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN, «Радио Свобода» и «Голос Америки» за подачу информации о Штатах за рубеж. По его мнению, данные СМИ уже не справляются со своими задачами.

Взамен Трамп предложил создать новое медиа для иновещания, которое будет передавать «настоящие новости».