Экс-сотрудника спецслужбы Эстонии осудили на пять лет за работу на Россию

Экс-сотрудника спецслужбы Эстонии осудили на пять лет за работу на Россию

В Эстонии вступил в силу приговор экс-сотруднику эстонской полиции безопасности Владимиру Куликову, которого обвинили в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Куликов получил пять лет лишения свободы, пишет портал ERR со ссылкой на Государственную прокуратуру Эстонии.

Решение Харьюский уездный суд вынес еще в сентябре, однако официально информация о приговоре не раскрывалась. Издание Postimees сообщало о приговоре, не называя имени осужденного.

Экс-сотруднику полиции безопасности предъявили обвинение в разведывательной деятельности, направленной против Эстонской Республики, ее поддержке, а также в создании и поддержании антиэстонских связей.

В 2012 году Владимир Куликов уволился из полиции безопасности из-за травмы. После этого ему рекомендовали не посещать Россию, но бывший сотрудник все-таки побывал на территории РФ, где с ним на связь вышли российские спецслужбы.

Детали обвинения не разглашаются. Куликова задержали 26 марта. Во время службы он признавался сотрудником года и имеет государственные награды. После ухода из полиции работал тренером по дзюдо.