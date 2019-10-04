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Кремль ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

Указ о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России не публиковался. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такого указа не публиковалось», — подчеркнул он, добавив, что это все, что он может сказать по данному вопросу.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и чиновника кремлевской администрации сообщила, что президент России Владимир Путин присвоил Чемезову звание Героя России.

Технологии и медиа
«Ведомости» узнали о присвоении Чемезову звания Героя России

Издание сообщало, что соответствующий указ был подписан несколько недель назад, однако на сайте Кремля документ размещен не был.

Один из источников предположил, что звание Героя России Чемезову могли присвоить за заслуги, связанные с реформированием системы военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

Сергей Чемезов — генерал-полковник ФСБ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». С ноября 2007 года он возглавляет госкорпорацию «Ростех».

Теги: Кремль, Герой России, Сергей Чемезов, звание
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