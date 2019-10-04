Кремль ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

Кремль ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

Указ о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России не публиковался. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такого указа не публиковалось», — подчеркнул он, добавив, что это все, что он может сказать по данному вопросу.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и чиновника кремлевской администрации сообщила, что президент России Владимир Путин присвоил Чемезову звание Героя России.

Издание сообщало, что соответствующий указ был подписан несколько недель назад, однако на сайте Кремля документ размещен не был.