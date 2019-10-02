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«Ведомости» узнали о присвоении Чемезову звания Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. Данную информацию изданию также подтвердил высокопоставленный чиновник из кремлевской администрации.

Как рассказали собеседники издания, данный указ был подписан несколько недель назад, несмотря на то, что на сайте Кремля документ не был размещен.

Один из федеральный чиновников подтвердил изданию, что Чемезов был удостоен звания Героя России за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны.

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Герою России вручается знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания. Кроме того, на родине Героя России на основании отдельного указа президента могут установить его бронзовый бюст. В случае, если это произойдет, скульптуру Чемезова могут воздвигнуть в городе Черемхово Иркутской области.

Сотрудник аппарата правительства полагает, что столь высокое звание Чемезову могли присвоить и за заслуги, связанные с реформированием системы военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, так и в целом за развитие «Ростеха».

По словам собеседника издания, президент удовлетворен работой «Ростеха». Корпорация за 12 лет консолидировала авиа- и двигателестроение, что позволило провести финансовое оздоровление активов, в том числе за счет собственных средств. 

Сергею Чемезову 67 лет. В 1975 году с отличием окончил Иркутский институт народного хозяйства, позднее — Высшие курсы академии Генштаба. После института работал в Иркутском НИИ редких и цветных металлов, затем в экспериментально-промышленном объединении «Луч». С 1983 по 1988 год возглавлял представительство «Луча» в ГДР, где познакомился с Владимиром Путиным. 

С 1988 по 1996 год Чемезов был замгендиректора «Совинтерспорта». В 1996 году был назначен начальником отдела внешних экономических связей Управления делами президента. В начале 2000-х — ФГУП «Государственная компания «Промэкспорт», был заместителем гендиректора, затем гендиректором «Рособоронэкспорта». С ноября 2007 года руководит госкорпорацией «Ростехнологии», позднее ставшей «Ростехом».

Чемезов — генерал-полковник ФСБ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», доктор экономических наук. Является членом бюро высшего совета «Единой России».

Теги: Сергей Чемезов, «Ростех», Герой России
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