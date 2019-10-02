«Ведомости» узнали о присвоении Чемезову звания Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. Данную информацию изданию также подтвердил высокопоставленный чиновник из кремлевской администрации.

Как рассказали собеседники издания, данный указ был подписан несколько недель назад, несмотря на то, что на сайте Кремля документ не был размещен.

Один из федеральный чиновников подтвердил изданию, что Чемезов был удостоен звания Героя России за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны.

Герою России вручается знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания. Кроме того, на родине Героя России на основании отдельного указа президента могут установить его бронзовый бюст. В случае, если это произойдет, скульптуру Чемезова могут воздвигнуть в городе Черемхово Иркутской области.