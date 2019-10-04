В ЕК назвали дату новых консультаций с Россией и Украиной по газу

В ЕК назвали дату новых консультаций с Россией и Украиной по газу

Очередные трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) запланированы на 28 октября. Об этом сообщил вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович в Twitter.

«Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной 28 октября, опираясь на прогресс, достигнутый в начале этого месяца», — написал он.

По итогам предыдущих консультаций по долгосрочному транзиту российского газа через Украину в Европу с 2020 года, которые прошли 19 сентября, Шефчович заявил, что Россия и Украина договорились, что контракт будет основан на законодательстве Евросоюза. «Что касается срока действия будущего контракта, объемов и установления тарифов, то у нас произошло сближение взглядов», — подчеркнул Шефчович.

Так, на переговорах Россия настаивала на продлении действующего соглашения на год с прокачкой 10–15 млрд куб. м, однако ЕК и Украина выступают за новый долгосрочный контракт на десять лет при минимальном объеме поставок 60 млрд куб. м газа в год.